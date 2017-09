Postojnski turistični delavci že snujejo načrte za novo sezono

Postojna, 5. septembra - V občini Postojna so z dosedanjim potekom turistične sezone zadovoljni. Tako kot drugod po državi so zabeležili rast števila gostov, tem pa je letos na voljo tudi nekaj izboljšav in novosti. V teh dneh že snujejo nove dopolnitve turistične ponudbe, v pripravi je tudi strategija turističnega razvoja v občini za naslednje obdobje.