V indijski bolnišnici umrlo najmanj 49 otrok

New Delhi, 4. septembra - V bolnišnici na severu Indije je v obdobju od 21. julija do 20. avgusta umrlo najmanj 49 otrok. Starši umrlih otrok menijo, da je razlog za njihovo smrt zadušitev. Zoper pristojne zdravnike so že vložili obtožnico zaradi umora iz malomarnosti, je sporočila lokalna policija.