Hrvaški približno 96 milijonov evrov iz kohezijskih skladov EU

Zagreb, 4. septembra - Evropska unija bo iz svojih kohezijskih skladov prispevala približno 96 milijonov evrov za posodobitev vodovodne mreže in sistemov za čiščenje odpadnih voda na Hrvaškem, je sporočila danes Evropska komisija. Sredstva bodo prispevali za izboljšanje vodnega gospodarstva v Slavoniji in Baranji ter Istri in na otoku Krku.