Sirske vladne sile dosegle zadnje večje oporišče IS v Siriji

Damask, 4. septembra - Sirske vladne sile so danes pričele z bojem na obrobju mesta Deir Ezor, ki ga oblegajo pripadniki skrajne skupine Islamska država (IS). Vladne sile poskušajo razbiti obleganje in izgnati ekstremiste iz zadnjega večjega oporišča IS v Siriji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.