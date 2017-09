V referendumski kampanji predvidoma največ o financah in trasi drugega tira

Ljubljana, 4. septembra - Kampanja pred referendumom o zakonu o drugem tiru ima 32 organizatorjev, ki bodo po pričakovanjih največ pozornosti namenili razpravi o tem, ali so trasa, finančna konstrukcija in cena vladnega projekta primerne. Poleg vlade in pobudnika referenduma Vilija Kovačiča bodo v kampanji sodelovale tudi vse parlamentarne stranke z izjemo DeSUS.