Izvajalec nadaljuje gradbena dela v Centru Obala

Debeli rtič, 4. septembra - V družbi Dema Plus so za STA potrdili, da od danes nadaljujejo gradbena dela na Centru Obala za osebe s posebnimi potrebami. Kot so dodali, bodo skladno s terminskim planom dela na Debelem rtiču dokončali v začetku marca. Gradnja je pred meseci sicer zastala zaradi spora med izvajalcem in ministrstvom za delo.