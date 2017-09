Britanski princ William in Kate pričakujeta tretjega otroka

London, 4. septembra - Britanski princ William in soproga Catherine pričakujeta tretjega otroka, so danes sporočili iz Kensingtonske palače. Kot so še dodali v kratkem sporočilu na Twitterju, ki pa bo zagotovo sprožilo vihar na Otoku, so tako kraljica Elizabeta II. kot člani obeh družin "ob novici navdušeni".