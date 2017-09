Cerar Gurrii obljubil nadaljevanje strukturnih reform

Bled, 4. septembra - Predsednik vlade Miro Cerar se je danes na Bledu skupaj z več ministri sestal z generalnim sekretarjem Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) Josejem Angelom Gurrio in mu zagotovil, da bo Slovenija nadaljevala s strukturnimi reformami za povečevanje produktivnosti in zagotovitev stabilnosti javnih financ na dolgi rok.