V Urugvaju aretirali italijanskega mafijskega šefa

Montevideo, 4. septembra - Urugvajski policisti so v nedeljo v hotelu v prestolnici Montevideo aretirali šefa kalabrijskega mafijskega klana 'Ndrangheta Italijana Rocca Morabita, ki ga italijanske oblasti zaradi trgovanja z drogami in mafijskih aktivnosti iščejo več kot 20 let, so sporočili z urugvajskega notranjega ministrstva.