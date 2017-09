V zadnjih letih opaznejša krepitev predelovalnih dejavnosti

Ljubljana, 4. septembra - Predelovalne dejavnosti, ki predstavljajo pretežni del slovenske industrije, so v času recesije in po njej sprva beležile le počasno rast, v zadnjih letih pa ta že prehiteva povprečje v EU. Visoka dodana vrednost, tuje povpraševanje in nenazadnje tudi domači trg pozitivno vplivajo na gospodarsko aktivnost, ugotavljajo statistiki.