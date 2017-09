Kinološka zveza Slovenije bo davčni dolg poplačala z najetjem posojila

Ljubljana, 4. septembra - Na nedeljski izredni skupščini Kinološke zveze Slovenije so delegati večinsko podprli sanacijski program za rešitev 130.000 evrov davčnega dolga, ki ga je predlagal upravni odbor. Potrdili so predlog, da se davčni dolg poplača z najetjem bančnega posojila, so sporočili iz zveze.