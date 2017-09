Enigmatični Benjamin Clementine na koncertu v Kinu Šiška

Ljubljana, 5. septembra - V Kinu Šiška bo nocoj nastopil britanski glasbenik Benjamin Clementine. S svojo baladno pop glasbo, ovito s pridihom klasike, ne kotira visoko na lestvicah, a si je že za prvenec At Least for Now iz leta 2015 prislužil nagrado mercury, ki jo podeljujejo najboljšim britanskim ploščam. Po Evropi in ZDA zdaj razprodaja svoje nastope.