V mestnih gozdovih na ogled tujerodne vrste

Ljubljana, 5. septembra - V celjskem mestnem gozdu bo danes potekal vodeni sprehod, na katerem se bodo udeleženci seznanili s tujerodnimi vrstami rastlin, živali in gliv, ki so prisotne v njihovem okolju. V naslednjih dneh bodo tovrstni ogledi potekali še v mestnih gozdovih v Mariboru, Ljubljani, Kranju in Kopru, so sporočili iz Zavoda RS za varstvo narave.