Singapur, 4. septembra - Cene nafte so nov trgovalni teden ob pomanjkanju usmeritev na trgu začele brez jasne smeri. Severnomorska nafta brent se je pocenila, ameriška nafta pa podražila. Cene bencina v ZDA, ki so po poplavah v Teksasu poskočile, so se medtem nekoliko znižale, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.