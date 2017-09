Ruskim ritmičarkam na SP v Pesaru sedem od osmih naslovov

Pesaro, 4. septembra - Rusija je na 35. svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Pesaru osvojila sedem od osmih zlatih kolajn. Popoln izplen so Rusinjam preprečile domačinke Italijanke, ki so zmagale v skupinskih sestavah s petimi obroči. V Italiji so bile uspešne tudi Slovenke na čelu z Aleksandro Podgoršek in Ajo Jerman, dobro je po 18 letih nastopila tudi skupina.