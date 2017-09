Erjavec in Gallagher o arbitražni razsodbi ter prihodnosti EU

Cerklje na Gorenjskem, 3. septembra - Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec se je srečal s tajnikom Svetega sedeža za odnose z državami, nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem. Govorila sta o bilateralnih odnosih, spoštovanju in implementaciji arbitražne razsodbe in prihodnosti EU v luči brexita, so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve.