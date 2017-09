Trump: Dejanja Pjongjanga sovražna in nevarna za ZDA

Washington, 3. septembra - Ameriški predsednik Donald Trump je v današnjem prvem odzivu na nov severnokorejski jedrski poskus tvitnil, da so besede in dejanja Pjongjanga "še naprej zelo sovražna in nevarna za ZDA". Kot je dodal, je Severna Koreja malopridna država, ki je postala velika grožnja in zadrega za Kitajsko, ki sicer "poskuša pomagati, a s skromnim uspehom".