Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. in 3. 9.)

Ljubljana, 3. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans dejal, da je arbitražna sodba o mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško bilateralno vprašanje teh držav. Napovedale so tudi 12. Strateški forum Bled, ki bo potekal med 4. in 5. septembrom.