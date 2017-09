Helsinki, 3. septembra - Košarkarji Slovenije na evropskem prvenstvu v Helsinkih nadaljujejo zmagoviti niz. Po Poljski in Finsko so v tretjem krogu premagali še Grčijo z 78:72 (23:13, 35:30, 52:58) in si tako praktično že zagotovili uvrstitev v izločilne boje, ki bodo potekali v Istanbulu.