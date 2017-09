Komenda, 3. septembra - Danes nekaj po 13. uri je zagorelo na deponiji odpadkov družbe Publicus v Suhadolah pri Komendi. Kot so STA povedali v upravi za zaščito in reševanje, na deponiji ni nevarnih odpadkov. Gasilci so požar lokalizirali in tudi pogasili, so povedali na policiji.