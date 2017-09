Pjongjang izvedel nov poskus z vodikovo bombo, svet ga obsoja

pišeta Blaž Mohorčič in Nadja Podobnik

Pjongjang, 3. septembra - Severna Koreja je danes izvedla nov, svoj šesti jedrski poskus. Kot poroča severnokorejska državna televizija, so aktivirali novo napredno vodikovo bombo, ki jo lahko namestijo na medcelinsko balistično raketo, preizkus pa je bil "popoln uspeh". Iz mednarodne skupnosti so prišle številne obsodbe poskusa in pozivi k zaostritvi sankcij.