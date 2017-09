V Frankfurtu po množični evakuaciji poteka deaktivacija ogromne bombe

Frankfurt, 3. septembra - V Frankfurtu so danes uspešno onesposobili prvega od treh vžigalnikov 1,8 tone težke letalske bombe iz druge svetovne vojne. Deaktivacijo so začeli z več kot dvourno zamudo, saj so imeli težave z evakuacijo več kot 60.000 ljudi, ki živijo v 1,5 kilometra širokem območju okrog bombe. Celoten postopek naj bi se zaključil okoli 19.30.