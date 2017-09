Po reprezentančnem premoru bordo-beli okrepljeni v nadaljevanju sezone

Kranj, 3. septembra - Poletni prestopni rok se je končal tudi za slovenske klube. Nogometni prvoligaš iz Kranja bo po reprezentančnem premoru sezono državnega prvenstva nadaljeval okrepljen. Novi člani kranjskega Triglava so Stefan Kukoljac, David Tijanič, Daniel Vujčič in Nejc Pušnik, s posoje pa se je vrnil Tom Žurga, so sporočili iz kluba.