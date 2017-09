Svet obsoja nov severnokorejski jedrski poskus

Peking/Tokio, 3. septembra - Iz sveta se vrstijo obsodbe novega severnokorejskega jedrskega poskusa. Peking je preizkus vodikove bombe ostro obsodil in kritiziral Pjongjang, ker ignorira mednarodne obsodbe njegovega jedrskega programa. Južna Koreja je zahtevala najostrejše sankcije proti Pjongjangu, poskus so najostreje obsodili tudi zveza Nato, Rusija, Japonska in EU.