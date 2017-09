V Srbiji po trčenju v Vučićev avtomobil priprli tri moške

Beograd, 3. septembra - V Srbiji so v soboto zjutraj aretirali tri moške, ki so se zaleteli v vozilo, v katerem je bil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Zaradi ogrožanja predsednikove varnosti so zanje odredili 48-urni pripor, grozi pa jim do osem let zapora. Trčenje so danes potrdili tudi na srbskem notranjem ministrstvu.