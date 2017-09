Skifist Jalen in dvojni dvojec bronasti na EP U23

Poznanj, 3. septembra - Slovenski lahki veslač Aleš Jalen je na evropskem prvenstvu do 23 let v poljski Kruszwici osvojil bronasto kolajno, zmagal je Čeh Jan Cincibuh, srebro pa je pripadlo Avstrijcu Jakobu Zwölferju. Tretje mesto sta osvojila tudi člana dvojnega dvojca Miha Aljančič in Nik Krebs, ki sta zaostala le za grško in srbsko posadko.