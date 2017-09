Policija išče priče nesreče s poškodbo kolesarja pri Trzinu

Ljubljana, 3. septembra - Sinoči nekaj po 22. uri je v križišču glavne ceste, ki poteka mimo Trzina, in Štajerske ceste prišlo do prometne nesreče, v kateri je kolesar zaprl pot vozniku kombija in se v trčenju huje telesno poškodoval. Policija morebitne očividce prosi za informacije, da bi lažje razjasnili okoliščine nesreče.