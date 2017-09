Rusi odpihnili Belgijce, finale Rusija - Nemčija

Krakov, 2. septembra - Odbojkarji Rusije, krvniki Slovenije v četrtfinalu evropskega prvenstva na Poljskem, so se brez težav uvrstili tudi v finale. V polfinalu so povsem nadigrali največje presenečenje turnirja, Belgijo, zmagali so s 3:0 (14, 17, 17) in v petih tekmah prvenstva še vedno niso izgubili niti niza.