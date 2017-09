Rusinjam svetovni naslov, Slovenke 24.

Pesaro, 2. septembra - Ruske reprezentantke so na 35. svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Pesaru tudi v skupinskih sestavah osvojile naslov svetovnih prvakinj. Rusinje so zbrale 37,700 točke in prepričljivo slavile pred Bolgarkami (36,950). Slovenke, ki so prvič po 18 letih spet nastopile na tovrstnem tekmovanju, so med 29 ekipami zasedle 24. mesto (26,600).