Ljutomer, 2. septembra - Ljutomer je gostil dan slovenskega futsala, katerega zaključek je bila superpokalna tekma med državnim prvakom FutureNet Mariborom in podprvakom Litijo. Boljši so bili Litijani, ki so z zadetkom Nika Jelića v 19. minuti slavili z 1:0 ter prišli že do svoje osme superpokalne lovorike.