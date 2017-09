Prinčič in Peter Lin Janežič 59. na SP v 49erju

Porto, 2. septembra - Sebastian Prinčič in Peter Lin Janežič sta na svetovnem prvenstvu v jadralnem razredu 49er v Portu zasedla 59. mesto (109 točk) med 81 posadkami. Naslov sta osvojila Britanca Dylan Fletcher Scott in Stuart Bithell (19) pred rojakoma Jamesom Petersom in Fynnom Sterrittom (23), tretja sta bila Avstrijca Benjamin Bildstein in David Hussl (28).