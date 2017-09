Cerar: Svet SMC o predsedniškem kandidatu sredi tedna

Ljubljana, 2. septembra - Premier in predsednik SMC Miro Cerar bo za sredi prihodnjega tedna sklical svet stranke, ki mu bo v potrditev predlagal kandidata SMC za predsedniške volitve. Po današnjem delovnem posvetu stranke, na katerem so začrtali delo do konca mandata, imena ni razkril, neuradno pa naj bi ministrica Maja Makovec Brenčič pristala na kandidaturo.