Fognini zaradi nedostojnega vedenja ostal brez US Opna

New York, 2. septembra - Italijanski teniški igralec Fabio Fognini je zaradi neprimernega vedenja ostal brez nadaljnjih nastopov na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Igralcu, ki si je v uvodnih dneh zaradi incidenta v prvem krogu že prislužil denarno kazen, so danes prepovedali nastopanje zaradi žaljenja sodnice, tako da je ostal brez predvidene tekme v dvojicah.