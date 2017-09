Klepačeva v 3. krogu New Yorka

New York, 2. septembra - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač še naprej uspešno nastopa v konkurenci ženskih dvojic na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. V 2. krogu sta Klepačeva in Španka Maria Jose Martinez Sanchez, ki sta 14. nosilki, s 4:6, 6:2 in 7:5 ugnali Belgijko Elise Mertens in Nizozemko Demi Schuurs.