s statistiko in podrobnostmi tekme

Slovenj Gradec, 2. septembra - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so osvojili prvo lovoriko v tej sezoni. Slovenski državni in pokalni prvaki iz minule sezone so na današnji tekmi superpokala v Slovenj Gradcu premagali mariborski Branik z 32:25 (15:13).