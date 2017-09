Zarica do svoje prve zmage te sezone 2. SNL

Ljubljana, 2. septembra - Derbi 5. kroga 2. slovenske nogometne lige bo v nedeljo, ko se bosta v Lendavi pomerili Nafta 1903 in Mura. Že danes pa so nogometaši odigrali štiri tekme tega kroga. Ilirija 1911 je z 2:0 premagala Fužinar, Zarica je prišla do svoje prve zmage sezone v Rogaški (2:0), Brežice so s 3:1 premagale Krko, Veržej in Tabor Sežana pa sta se razšla z 1:1.