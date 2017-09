Promet se na slovenskih cestah nekoliko umirja

Ljubljana, 2. septembra - Promet na slovenskih cestah, kjer je bilo opoldne precej zastojev, se trenutno nekoliko umirja. Tudi primorska avtocesta je bolj pretočna, čeprav je med Logatcem in Uncem proti Kopru še gneča, potovalni čas se po podatkih prometnoinformacijskega centra podaljša za približno 20 do 30 minut. Zastoji so še na gorenjski avtocesti proti Avstriji.