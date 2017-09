Konvoj z borci IS ujet v sirski puščavi

Damask, 2. septembra - Mednarodna koalicija pod vodstvom ZDA ne dovoli konvoju več sto skrajnežev Islamske države (IS), ki so se predali po bojih na meji med Sirijo in Libanonom, da bi se s svojimi družinami premaknili na območje pod nadzorom IS na meji z Irakom. Tako so njihovi avtobusi zdaj ujeti na puščavskem območju pod nadzorom sirskega režima.