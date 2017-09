Janc in Stankova najboljša po izboru rokometnih trenerjev

Ljubljana, 2. septembra - Trenerji rokometnih lig, NLB in 1. DRL, so tudi letos pred obema superpokaloma Slovenije določili najboljša igralca in vratarja obeh lig za minulo sezono. Najboljši igralec je po mnenju trenerjev bivši član Celjanov in novi član poljskih Kielc Blaž Janc, najboljša igralka pa rokometašica Zagorja Tjaša Stanko.