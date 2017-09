Gneča in zastoji na primorski avtocesti

Ljubljana, 2. septembra - Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem sta zaradi nesreče zaprta prehitevalni in vozni pas v smeri Kopra, promet poteka po počasnem pasu. Nastal je daljši zastoj, kolona sega skoraj do Vrhnike, potovalni čas pa se podaljša za okoli 55 minut, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.