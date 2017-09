Lidia v Mehiki terjala tudi smrtne žrtve

Ciudad de Mexico, 2. septembra - Tropska nevihta Lidia je v petek prešla mehiško zvezno državo Baja California in pri tem na Kalifornijskem polotoku povzročila veliko škode. Uničevala je infrastrukturo in hiše ter terjala življenja najmanj štirih ljudi, so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočile oblasti.