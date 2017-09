Ljubljana, 2. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste sta na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem zaradi nesreče zaprta prehitevalni in vozni pas v smeri Kopra, promet poteka po počasnem pasu. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani.