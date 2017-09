Južna Koreja bo okrepila svoje raketne zmogljivosti

Seul, 2. septembra - Predsednik ZDA Donald Trump in njegov južnokorejski kolega Moon Jae-in sta se v petek dogovorila za okrepitev obrambnih zmogljivosti Južne Koreje. ZDA so pristale tudi na več milijard dolarjev vredno prodajo orožja Seulu, potem ko je Pjongjang pred dnevi izstrelil raketo, ki je letela preko Japonske, in zagrozil z novimi raketnimi poskusi.