Gneča in zastoji na primorski avtocesti

Ljubljana, 2. septembra - Na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem je upočasnjen promet v smeri Kopra, potovalni čas se po podatkih prometnoinformacijskega centra podaljša za od 15 do 20 minut. Gneča z zastoji je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med priključkom Brdo in razcepom Kozarje v smeri Brezovice oz. Vrhnike.