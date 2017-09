Newyorški tehnološki indeks Nasdaq z najboljšim tedenskim rezultatom letos

New York, 2. septembra - Tečaji na newyorških borzah so petkovo trgovanje končali v zelenem. Tehnološki indeks Nasdaq je dosegel rekordno vrednost, na tedenski ravni pa je pridobil največ letos. Teden je minil v znamenju orkana Harvey in podatkov o skromni rasti delovnih mest, kar pa po navedbah analitikov ni bilo dovolj, da bi indekse odvrnilo od rasti.