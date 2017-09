New York, 1. septembra - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je skupaj s Španko Mario Jose Martinez Sanchez prebila v drugi krog grand slama v New Yorku. Slovensko-španska naveza je bila uvodoma boljša od domače naveze Coco Vandeweghe in Shelby Rogers s 6:2 in 7:6 (6).