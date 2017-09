Serena Williams rodila deklico

Miami, 1. septembra - Ameriška teniška zvezdnica Serena Williams in njen partner Alexis Ohanian sta danes postala starša, 35-letnica, zmagovalka rekordnih 23 grand slamov, je rodila deklico, poročajo ameriški mediji. Nekaj ur pred tem so družbena omrežja preplavile novice, da so Williamsovo videli v porodnišnici West Palm Beach na Floridi.