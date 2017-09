Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. 9.)

Ljubljana, 1. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o pričanju predsednika republike Boruta Pahorja pred parlamentarno komisijo, ki preiskuje investicijo v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj. Poročale so tudi o srebrni kolajni judoista Mihaela Žganka na svetovnem prvenstvu in sodelovanju Slovenije pri organizaciji odbojkarskega prvenstva leta 2019.