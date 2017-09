New York, 1. septembra - Na zadnjem letošnjem turnirju za grand slam, odprtem turnirju ZDA, je izpadel peti nosilec Hrvat Marin Čilić. Zmagovalca US opna pred tremi leti je s 4:6, 7:5, 7:5 in 6:4 premagal 33. igralec sveta Argentinec Diego Schwartzman.