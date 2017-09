Tedenska napoved - rekreacija od 5. do 11. 9.

IZBRANI DOGODKI

6. Triglav tek

Triglav tek je edini tek, ki poteka znotraj protokolarnega območja pri hipodromu. Start in cilj vseh kategorij teka je ob prireditvenem prostoru pri hipodromu. Prijavite se na družinski tek na 3.400 m, poslovni štafetni tek 3x 3.400 m, letošnjo novost, tek na 10 km, tek na 21 km, otroški tek 400 m. Informacije: www.triglavtek.si

3. Kotredež trail

V osrčju Slovenije, Zagorski dolini, leži majhna idilična vasica Kotredež - ena izmed trinajstih krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi. V času rudarjenja je bivša skupna država ime Kotredež poznala po rudarjenju, saj je ravno tu najgloblje izkopan rov v Jugoslaviji. Kotredež trail je tekaško-pohodna prireditev, ki nas vodi po poteh, ki jih pozna malokdo. Organizatorji so pripravili dve trasi. Trasa je na nekaterih delih zelo zahtevna in od tekmovalca zahteva veliko previdnost. Na progi bo več okrepčevalnic. Informacije: http://kotredeztrail-2015.com

Toti pecikl

Vabljeni na kolesarjenje od Maribora do Račkih ribnikov in nazaj. Zbor pred vhodom v Europark z južne strani. Od Europarka pot vodi do letališča. Nadaljuje se proti Hotinjskim ribnikom. Trasa gre mimo ribnikov do Brezule in po makadamski poti skozi krajinski park Rački ribniki, do botaničnega vrta TAL2000, kjer bo krajši postanek, z možnostjo ogleda rastlin, kamnin in mineralov. Vrača se mimo gradu skozi Rače, naprej proti Hotinji in Orehovi vasi do Slivnice. Po cesti preko Črete do Hoč ter po servisni cesti do Europarka. Pot poteka pretežno po asfaltiranih, manj prometnih cestah in po makadamu. Informacije: www.sz-maribor.com

KOLEDAR

TOREK, 5. septembra

BREŽICE - Pišece - Veliki Špiček; planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Jadranski otoki (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

SREDA, 6. septembra

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

HOČE - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

MARIBOR - Mangart (2679 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

NOVA GORICA - Pohod za srce; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

NOVO MESTO - Sprint na Bazo; kolesarstvo. Informacije: www.sprint-nm.si/aktivnosti/sprint-na-bazo-20/

ORMOŽ - Lunin pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PRESERJE - Po Vrtovčevi poti; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

TREBNJE - Prisojnik (Ita, 2547 m); planinstvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

VELENJE - Martuljški slapovi; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

ŠENTRUPERT - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

ČETRTEK, 7. septembra

LJUBLJANA - Tek.si Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.tek.si/

LJUBLJANA - Skupina Venediger (Avt); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Triglav (2864 m); planinstvo.

LJUBLJANA - Klanjska planinska pot; planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

DRAVOGRAD - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

NOVA GORICA - Športna tržnica 2017; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.sz-ng.si

NOVO MESTO - Fit klub petka; tek. Testiranje aerobnih sposobnosti. Ciljna skupina od 15 - 65 let. Informacije: www.fit-klub.com

ORMOŽ - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-ormoz.si

PTUJ - Izlet za seniorje; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

PETEK, 8. septembra

LJUBLJANA - Tekaška delavnica Tek.Si: Naredimo prve tekaške korake skupaj; tek. Informacije: www.tek.si

LJUBLJANA - Stegovnik (1684 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kukova špica (2427 m), Dovški križ (2542 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

KOČEVJE - Vikend teka v Kočevju: 22. tek Veronike Deseniške; tek. Informacije: www.drustvo-marathon.si

MISLINJA - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

NOVA GORICA - Goriški tek in hoja za upanje 2017 - dobrodelni dogodek; pohodništvo. Informacije: www.ko-rak.si

NOVA GORICA - Goriški tek in hoja za upanje 2017 - dobrodelni dogodek; tek. Informacije: Marko Vudrag, 05 333 13 78, info@ko-rak.si; www.ko-rak.si

ORMOŽ - Gran Paradiso; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

SEVNICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

VELENJE - Trupejevo poldne (1931 m); planinstvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

SOBOTA, 9. septembra

LJUBLJANA - Brevet Ljubljana 300km; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si

LJUBLJANA - Watzmann (Aut, 2713 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Urbani gladiator Ljubljana; tek. Informacije: www.fatburn.si

LJUBLJANA - Goriška brda; pohodništvo. Informacije: Breda Jančar, 041 292 910; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Kopitnik (865 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Ulična košarka 2017 - finale; košarka. Kongresni trg v Ljubljani. Informacije: www.szlj.si/novice/3819

LJUBLJANA - Viš (2666 m); planinstvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Montaž (Ita, 2753 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Macesnovec (1926 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Čisti vrh v Trenti (1875 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Triglav (2864 m), Kanjavec (2569 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Prvi Vogel (2017 m); planinstvo.

LJUBLJANA - Čez Pohorje; kolesarstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Razgibajmo Ljubljano: Teden športa 2017; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: http://razgibajmo-ljubljano.blogspot.si

LJUBLJANA - Medvedja jama (1500 m); planinstvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

BLAGOVICA - Vranov let v svobodo; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-geoss.si/page/sl/prireditve/skozi_leto

BOHINJ - Dan bohinjske planinske poti; pohodništvo. Informacije: www.pdsrednjavas.si/

BRDO PRI KRANJU - 6. Triglav tek; tek. Informacije: www.triglavtek.si

BREŽICE - Poludnik (Avt, 1999 m); planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Votlo Sleme (2029 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-celje.si/

CELJE - Lisca (948 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CERKNO - Nogometne trojke; mali nogomet. Informacije: www.jazne.net

FRAM - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GROSUPLJE - Brana (2253 m); planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

HOČE - Vrtača (2181 m); planinstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

HRASTNIK - Debeli vrh (2390 m); planinstvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

IG - Zaledje Kureščka in Mokrca; turno kolesarstvo. Informacije: www.pdkrim.si/

JESENICE - Krofička (2083 m); planinstvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KAMNIK - Veliko Špičje (2398 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KANAL - Tri Cine (Ita, 2999 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kanal.nvoplanota.si/

KOMENDA - Lepa glava (Ita, 2049 m); planinstvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KOPER - 33. mini maraton Koper 2017; plavanje. Informacije: http://plavalniklub-koper.si

KRANJ - 9. pohod po mamutovi deželi; pohodništvo. Informacije: www.turisticnodrustvo-kokrica.si/

KRANJ - Gobarski vikend; pohodništvo. Informacije: http://pdkranj.si

LITIJA - Vranov let; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LITIJA - Vranov let v svobodo; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LITIJA - Kolesarski vzpon v Oglarsko deželo; kolesarstvo. Informacije: www.dole.si

LJUTOMER - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MARIBOR - 2. mariborski mestni tek; tek. Informacije: http://mariborskitek.si

MARIBOR - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.kozjak.org/

MARIBOR - Čisti vrh (1875 m); planinstvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Skuta (2532 m); planinstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Tolsti vrh (1715 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Plitvička jezera; pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Slovenska turno kolesarska pot; turno kolesarstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

METLIKA - Okolica Tolmina; pohodništvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MEŽICA - 31. tek Borisa Keršbaumerja; tek. Informacije: www.meziska-dolina.si

MEŽICA - Lovrenška jezera (1520 m); planinstvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MURSKA SOBOTA - Bezgov tek; tek. Informacije: www.ks-krog.si

MURSKA SOBOTA - Bezgov pohod; pohodništvo. Informacije: www.ks-krog.si

MURSKA SOBOTA - Gustlov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

NOVA GORICA - Ob Vipavi do Vipave; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Čemšeniška planina (1120 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/6/planinska-skupina-pt-novo-mesto

NOVO MESTO - Okoli Globodolskega potoka; turno kolesarstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

OTOČEC - Pohod za srce; pohodništvo. Informacije: www.zasrce.si

POLHOV GRADEC - Okrešelj (1396 m); planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

POSTOJNA - Ankogel (Avt, 3252 m); planinstvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

PRESERJE - Otok Rab (Hrv); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PREVALJE - Kanin (2587 m); planinstvo. Informacije: www.pdprevalje.si

PTUJ - Lanževica (2003 m); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

PTUJ - Ptujski izziv in Cooperjev plavalni preizkus; plavanje. Informacije: http://pk-termeptuj.si

RADEČE - Kolesarski vzpon v Oglarsko deželo; kolesarstvo. Informacije: www.pdradovljica.si/

RIBNICA - Prisojnik (2547 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

ROGAŠKA SLATINA - Karnijske Alpe (Ita); planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

SLOVENJ GRADEC - S kolesom okoli Uršlje gore 2017; kolesarstvo. Informacije: www.spotur.si

SLOVENJ GRADEC - S kolesom okoli Uršlje gore 2017; kolesarstvo. Informacije: www.spotur.si

SLOVENSKA BISTRICA - Rombon (2208 m); planinstvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Begunjščica (2060 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠEMPETER PRI GORICI - Po poteh goriške fronte; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠENTJUR - Drameljski izlet; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - Potepanje po Zasavski poti; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOFJA LOKA - Loka MTB maraton; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.mtbmaraton.si

ŠKOFJA LOKA - Vrtaško Sleme (2077 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠTORE - Srbija; pohodništvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

TRBOVLJE - Kanjavec (2569 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

TREBNJE - Kolesarski vzpon v Oglarsko deželo; kolesarstvo. Informacije: www.dole.si

VELENJE - Pohod po mejah K.S.; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VIPAVA - 22. dirka na Nanos; kolesarstvo. Informacije: Lucjan Premrn, 041 455 200, furbi66@gmail.com; www.izvir-klub.si

VOJNIK - Veliki Nabojs (Ita, 2313 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

ZAGORJE OB SAVI - 3. Kotredež trail; gorsko kolesarstvo. Informacije: http://kotredeztrail-2015.com

ŽALEC - Tekaško-gorski kronometer Bukovica 2017; tek. Informacije: Boris Podpečan, 041 208 822, tdsavinjcan@gmail.com; www.tdsavinjcan.eu

ŽALEC - Vrhovi prijateljstva; planinstvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - Mrzlici (1122 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŠENTRUPERT - Tolminski Migovec (1868 m); planinstvo. Informacije: www.pdpolet.com

NEDELJA, 10. septembra

LJUBLJANA - Briceljk (2346 m); planinstvo. Informacije: www.pdcrnuce.si/

LJUBLJANA - Macesnovec (1926 m); planinstvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Maraton Ljubljanica; kolesarstvo. Informacije: www.ljubljanica.net

LJUBLJANA - Vrh Grubje (2250 m); planinstvo. Informacije: Gregor Rihar, 041 211 693, info@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Rogla (1507 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Turska gora (2251 m); planinstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Goličica (2108 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Škrlatica (2497 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

AJDOVŠČINA - 11. jesenski pohod po Dolu gor in dol; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-gora.si

AJDOVŠČINA - Slovenske gorice; pohodništvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

CELJE - Orientacijska sprint liga 4 in državno prvenstvo v sprintu; orientacijski tek. Informacije: www.orientacijska-zveza.si/tekma/1426/celje-dp-sprint-ssol-4

CERKNICA - 4. pohod od Šteberka do Karlovce ob Cerkniškem jezeru; pohodništvo. Informacije: www.cerknisko-jezero.si/

ČRNOMELJ - Vzpon na Mirno goro; gorsko kolesarstvo.

HRPELJE - Bazoviški junaki; pohodništvo.

KOPER - Pohod Bazoviških junakov; pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

LENDAVA - Velika planina (1666 m); pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LUKOVICA - 14. tek okoli Gradiškega jezera; tek. Informacije: http://td-gradisce.si

MARIBOR - Toti pecikl: od Maribora do Račkih ribnikov; kolesarstvo. Informacije: www.sz-maribor.com

NOVA GORICA - Škednjovec (2309 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/5/planinska-skupina-pt-nova-gorica

NOVA GORICA - Bazoviški pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

POLHOV GRADEC - Creta di Collineta (Ita, 2238 m); planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Rombon (2208 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ROGAŠKA SLATINA - Turnir Velikonočnica; mali nogomet. Informacije: www.pd-boc.com/

SOLKAN - Voda za vedno 2017: 32. soška regata; sup - veslanje na deski.

ŠEMPETER PRI GORICI - Villa Vicentina (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠEMPETER PRI GORICI - Svinjak (1653 m); planinstvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠKOFJA LOKA - 13. srečanje vaščanov podblegoških vasi; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠKOFJA LOKA - 6. vzpon na Lubnik; kolesarstvo. Informacije: www.lubnik.si

ŠOŠTANJ - Tolsti vrh (1715 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

TRBOVLJE - 27. vzpon na Kum; kolesarstvo. Informacije: Marjan Meserko, 031 439 150, kd.trbovlje@gmail.com; www.kd-trbovlje.si

VELENJE - Mlinarska nedelja; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VODICE - Jesenski pohod po mejah Občine Vodice; pohodništvo. Informacije: www.nogomet.repnje.si

ZAGORJE OB SAVI - 3. Kotredež trail; pohodništvo. Informacije: http://kotredeztrail-2015.com

ZAGORJE OB SAVI - 3. Kotredež trail; tek. Informacije: http://kotredeztrail-2015.com

ZAGORJE OB SAVI - 3. Kotredež trail; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: http://kotredeztrail-2015.com

ŽALEC - Družina kolesari; kolesarstvo. Informacije: www.zkst-zalec.si

ŽIRI - Romanje na Vrh Sv. Treh Kraljev (884 m); pohodništvo. Informacije: www.šmar.si

PODVELKA - Vzpon na Grilov vrh; gorsko kolesarstvo.

RATEČE - 38. srečanje na Tromeji (Peč, 1509 m); pohodništvo. Informacije: www.ratece-planica.si

GRAD - 12. pohod po Graščakovi poti; pohodništvo. Informacije: www.obcina-grad.si

NOVA VAS NA BLOKAH - 9. tek po Blokah; tek. Informacije: www.sd-bloke.si

PONEDELJEK, 11. septembra

KOČEVJE - Nočno kolesarjenje; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

PIVKA - Festival vojaške zgodovine; pohodništvo. Informacije: http://parkvojaskezgodovine.si

SEŽANA - Bazoviški junaki; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SEŽANA - Razgibajmo Kras; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.gibamkrasno.si

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

ŽALEC - Cres - Lošinj (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

